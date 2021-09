A murit Jean-Paul Belmondo, marele actor francez. Eroul filmelor de acțiune și comedie avea 88 de ani Celebru pentru rolurile de polițist sau aventurier, Jean-Paul Belmondo sau Bebel, a fost unul dintre cele mai mari nume ale cinematografiei franceze, cu o cariera de peste 50 de ani și aproape 80 de filme. Anunțul a fost facut de avocatul sau, care a precizat ca actorul a murit in locuința sa din Paris. “A disparut o personalitate extraordinara cu o cariera excepționala”, relateaza “Le Parisien”. Nascut la 9 aprilie 1933, Belmondo a crescut intr-o familie de artisti. Tatal sau, de origine italiana, era un binecunoscut sculptor. Reprezentant al Noului Val Francez, Belmondo a debutat in 1960, in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

