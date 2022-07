Stiri pe aceeasi tema

Ivana Trump, prima soție a fostului președinte american Donald J. Trump, a murit joi la locuința sa din Manhattan, transmit The New York Times și BBC . Ea avea 73 de ani. Donald Trump a anunțat moartea ei intr-un mesaj publicat pe Truth Social, platforma de socializare pe care a fondat-o.

Un parlamentar din Duma de Stat a Rusiei a facut referire la alegerea lui Donald Trump in funcția de președinte al Statelor Unite, sugerand ca Moscova a avut un rol esențial in alegerile desfașurate in 2016 peste Ocean.

De a lungul timpului, pe data de 4 iulie, istoria globala a fost marcata de o serie de evenimente, precum: 1776: A fost adoptat documentul numit Declaratie de independenta a Statelor Unite ale Americii prin ratificarea sa de catre Congresul Continental, prima entitate conducatoare a noului stat creat.1826:

Consiliul Județean Maramureș a raspuns invitației Ambasadei Romaniei in Statele Unite ale Americii și Institutului Cultural Roman de la New York și se va alatura evenimentului Romanian Weekend at the Wharf, care va avea loc in perioada 9-10 iulie, la Washington, DC. Manifestarile vor avea loc in contextul…

Curtea Suprema a Statelor Unite ale Americii a anulat o lege din New York care restricționeaza drepturile de port-arma, potrivit BBC, anunța mediafax.