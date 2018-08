Elena Udrea, din exil pe coperta revistei VIVA

Coperta de septembrie a revistei VIVA o aduce in prim-plan pe Elena Udrea care pozeaza aproape goala din profil si isi arata burtica de gravida in sapte luni. Aparitia ei pe coperta va starni multe reactii din toate taberele, insa misterul sarcinii sale a fost elucidat. In momentul in care s-a aflat vestea… [citeste mai departe]