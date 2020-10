A murit fiica lui „Ion” și al „Anei”, cuplul care l-a inspirat pe Liviu Rebreanu să scrie „Ion” Saveta Lazar, unul dintre cei șase copii ai cuplului Ion și Ana, cei care l-au inspirat pe Liviu Rebreanu sa scrie romanul „Ion” a incetat din viața la 96 de ani. Saveta era singura dintre copiii cuplului care a a citit romanul „Ion” și care a ramas vaduva, cu trei copii, la doar 40 de ani. Vestea a fost data de fiul ei, jurnalistul Ioan Lazar, prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele de socializare: „Ai plecat in lumea nemuririi, in lumea celor drepți, mama scumpa și deosebita iubitoare de familie, razbatatoare și cu mare suflet nobil, SAVETA LAZAR, fiica lui Ion și Ana, din romanul Ion… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

