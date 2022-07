Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata s-a stins din viata fostul senator PSD Viorel Matei. El era foarte cunoscut in zona agricultorilor, in perioada 2000-2004, cand era senator, fiind de altfel membru al Comisiei pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala. Locuitor al comunei Cenad, Viorel Matei a fost un…

- Asociația Crescatorilor de Albine din Romania a solicitat Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale sa acorde un ajutor de minimis in valoare de 20 euro pe familia de albine pentru menținerea și asigurarea supraviețuirii albinelor, intr-un an deosebit de dificil din cauza condițiilor meteo nefavorabile.…

- PSD Timiș a anunțat ca a murit un consilier local, membru PSD. Este vorba despre Adrian Velcea, consilier local in comuna Darova. “Cu mare tristețe am aflat de trecerea in neființa a celui care ne-a fost un bun prieten si coleg social-democrat, Adrian Velcea, consilier local in comuna…

- Doliu la Cavnic dupa ce un celebru culturist de-al locului Costi Nichita s-a stins din viața departe de țara, in Spania, unde locuia de ceva vreme. Pe rețelele de socializare mesajele de condoleanțe curg neincetat. Nichita s-a nascut la Cavnic și de acolo a plecat in Spania, unde a lucrat și ca bodyguard.…

- Politia de Frontiera anunta ca 8.808 cetateni ucraineni au intrat joi in Romania, in scadere cu 1,3 % fata de ziua precedenta, cand numarul ucrainenilor care au intrat in tara, inclusiv in perioada pre-conflict, a trecut de un milion. ”In data de 19.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national,…

- Membrii Uniunii Salvam Taranul Roman solicita autoritatilor prelungirea perioadei de recoltare pentru Programul Tomata 2022 pana la data de 15 iulie, fața de 10 iunie, asa cum este stabilit acum termenul, deoarece conditiile meteo au decalat perioada de recoltare. Legumicultorii susțin ca din cauza…

- Social – democratul Șerban Valeca, fost ministru in Guvernul Nastase și parlamentar in mai multe legislaturi, a murit in cursul zilei de duminica. „Am aflat toți cu profunda surprindere și tristețe ca Șerban Valeca, fost președinte al PSD Argeș, s-a stins din viața in aceasta dimineața. Știm ca toata…

- Comisia Europeana a decis ca o masura de ajutor din partea Romaniei in valoare de 1,9 milioane de euro pentru compania aeriana Tarom este in conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat. Comisia Europeana a aprobat ajutorul financiar destinat despagubirii transportatorului aerian pentru pagubele…