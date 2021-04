A murit eurodeputatul olandez Hans van Baalen, lider al grupului ALDE

Eurodeputatul olandez Hans van Baalen, liderul partidului Alianta Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE), a murit in urma unei maladii, la varsta de 60 de ani, a declarat un purtator de cuvant al familiei, scrie AFP. Hans van Baale suferea de o maladie incurabila ‘Hans van Baalen a decedat intr-un spital din Rotterdam dupa o scurta maladie’, a relatat ANP, citandu-l pe purtatorul de cuvant. Van Baalen era membru in Parlamentul European de 10 ani si presedinte al ALDE din 2015. In trecut fusese deputat in parlamentul olandez intre 1999-2002 si 2003-2009. Era specializat in probleme de…