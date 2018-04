Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident de circulație in județul Galați, pe Drumul Național 25 care leaga orașele Galați și Tecuci. Trei oameni au murit iar alte șase persoane sunt grav ranite și au fost transportate la spital dupa ce trei mașini au intrat in coliziune frontala. Trei dintre raniți sunt copii. Una dintre persoanele…

- Grav accident de circulație in județul Galați, pe Drumul Național 25 care leaga orașele Galați și Tecuci. Trei oameni au murit iar alte șase persoane sunt grav ranite și au fost transportate la spital dupa ce trei mașini au intrat in coliziune frontala. Trei dintre raniți sunt copii. Una dintre persoanele…

- Un baietel de trei luni a murit in noaptea de vineri spre sambata in comuna argeseana Titesti. Mama lui, in varsta de doar 16 ani, nu are telefon si nu a putut chema Ambulanta, motiv pentru care a asteptat pana dimineata pentru a merge la un vecin care a sunat la 112.

- Un baietel de trei luni a murit in noaptea de vineri spre sambata in comuna argeseana Titesti. Mama lui, in varsta de doar 16 ani, nu are telefon si nu a putut chema Ambulanta, motiv pentru care a asteptat pana dimineata pentru a merge la un vecin care a sunat la 112. Tatal bebelusului este plecat la…

- Omul strazii a fost injunghiat in timpul unei altercatii si dus cu ambulanta la cel mai apropiat centru medical. Din nefericire,barbatul fara adapost nu a supravietuit si a murit la scurt timp dupa ce medicii i-au acordat primul ajutor. Conform directorului spitalului, ambulanta in care s-a aflat…

- O vedeta de pe Youtube a murit din cauza cancerului, dupa ce a spus ca o dieta vegetariana i-a vindecat boala. O vedeta de pe YouTube, care a spus ca trecerea la o dieta vegetariana i-a vindecat cancerul și a facut-o sa nu mai fie lezbiana, a murit de cancer. Anunțul a fost facut chiar de nepoata ei.…

- In urma cu cateva zile, Nelu Sarbu, un interpret indragit de muzica populara, a murit, scrie adevarul.ro. Acesta fusese internat in spital chiar cu o zi inainte sa treaca in nefiinta. Citeste si Tragedie in Ialomita. Un barbat care a iesit pe lac cu o barca improvizata a murit inecat Nelu…

- Artistul de muzica populara Nelu Sarbu a murit la varsta de 61 de ani. Nona Anton, fiica interpretului a facut declarații emoționante despre ultimele clipe din viața acestuia. Nona Anton, fiica artistului, a povestit ca acesta s-a simtit rau, iar sotia sa a sunat de urgenta la Ambulanta. Cantarețul…