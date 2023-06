Stiri pe aceeasi tema

- Victima, in varsta de 39 de ani, se afla alaturi de alți 30 de colegi la Campulung Moldovenesc.Aceasta a decis sa iasa la plimbare și a inchiriat un ATV pentru a merge pe un drum forestier.La un moment dat, in timp ce vehiculul gonea pe terenul accidentat, femeia a pierdut controlul. ATV-ul s-a izbit…

- Victima, in varsta de 39 de ani, se afla alaturi de alți 30 de colegi la Campulung Moldovenesc.Aceasta a decis sa iasa la plimbare și a inchiriat un ATV pentru a merge pe un drum forestier.La un moment dat, in timp ce vehiculul gonea pe terenul accidentat, femeia a pierdut controlul. ATV-ul s-a izbit…

- Consiliul Județean Dambovița transmite condoleanțe familiei fostului director adjunct DGASPC Dambovita, Doina Popescu. "Ne-a fost colega, mentor, coordonator, prietena și va ramane mereu in inimile noastre. A fost mereu un profesionist dedicat oamenilor! Drum lin, doamna director Doina Popescu! Condoleanțe…

- Oficialii Inspectoratului de Politie Judetean Alba au declarat, vineri, la solicitarea news.ro , ca politistii au deschis o ancheta dupa ce au fost sesizati de catre reprezentantii Spitalului Municipal Aiud cu privire la decesul unei paciente.Sursa citata a precizat ca verificarile se fac in rem, cu…

- Directorul general adjunct al Agenției Naționale Antidoping, Elena Arhip, a depus cerere de demisie. Demisia a fost aprobata la ședința de astazi a Guvernului. Elena Arhip activeaza la Agenția Naționala Antidopind din 2015.

- Eleva de 14 ani care s-a inecat joia trecuta cu un jeleu, in timp ce se afla la scoala, in comuna clujeana Geaca, a murit. Copila s-a stins in cursul zilei de marti, la Spitalul de copii din Cluj. Era internata pe sectia de terapie intensiva, asistata de aparate, pentru a-i mentine functiile vitale. …

- Este doliu la Hollywood! A murit barbatul care a facut-o celebra pe Madonna. Directorul muzical care a contribuit la celebritatea multor artiști s-a stins din viața in urma cu doar o zi. Pierderea lui a starnit multp tristețe in sufletele celor pentru care a fost un adevarat mentor.

- DOLIU… Unul dintre cei mai vechi angajați ai Inspectoratului Școlar Județean Vaslui s-a stins din viața seara trecuta. Este vorba despre Constantin Manea, juristul instituției mai bine de 25 ani. La sfarșitul anului 2021, acesta caștigase prin concurs postul de director al Școlii Gimnaziale “Mihai David”…