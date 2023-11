A murit Dimitrie Popescu, marele campion olimpic la canotaj

Marele campion olimpic Dimitrie Popescu s-a stins din viața la varsta de doar 62 de ani. Vestea trista a fost data de Federația Romana de Canotaj. „Cel mai valoros trofeu din cariera a fost titlul olimpic cucerit in 1992, la Barcelona, in proba de patru rame cu carmaci (4+). La aceeași ediție a JO, a obținut și medalia de bronz in proba de doi rame cu carmaci (2+). Medalii olimpice de argint a caștigat tot in proba de dublu rame la JO de la Los Angeles din 1984, dar și in proba de patru rame la JO de la Seul, in 1988”, se arata in postarea de pe Facebook a Federației. „In 1989, a fost campion…