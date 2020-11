Stiri pe aceeasi tema

- Diego Armando Maradona a murit azi, la varsta de 60 ani. Cauza decesului este stop cardiorespirator suferit in casa sa din Tigre. La inceputul acestei luni, cel supranumit El Pibe D’oro a suferit o intervenție chirurgicala pe creier pentru indepartatea unui hematom subdural (cheag de sange). M. S.

- Vestea morții actorului Vladimir Gaitan a fost data de actorul Vlad Radescu, intr-o postare pe Facebook. „Vladimir Gaitan a trecut dincolo și a lasat teatrul și filmul romanesc, pe noi toți, mult mai singuri… Condoleanțe familiei care trece prin momente atat de grele. Adio, Duțu!”, a scris Vlad Radescu…

- Patronul de la firma de catering Pacific din Focșani a trecut la cele veșnice. Tristul anunț a fost facut de fiul sau, Ștefan Turcu, pe pagina sa de Facebook: „Pentru cei ce l-au cunoscut, iubit și apreciat pe cel ce a fost „maistrul Turcu” de la Liceul Nr. 5 Focșani… Sunt locuri in care ajungi […]…

- DOLIU… Clipe grele pentru primarul Barladului, avocatul Dumitru Boroș, a carui mama, in varsta de 89 de ani, s-a stins ieri din viața, la Spitalul „Elena Beldiman” din localitate, pe fondul infecției cu noul coronavirus. Victoria Bouroș era de loc din comuna Banca, acolo unde i-a și crescut, alaturi…