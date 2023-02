Stiri pe aceeasi tema

- Soțul fostei șefe DIICOT, Dan Hosu, a murit vineri, 3 februarie, a informat g4media.ro. Giorgiana Hosu a confirmat informația pentru Libertatea. Dan Hosu urma sa primeasca decizia in dosarul Carpatica Asig pe 7 februarie.„Intr-adevar, soțul meu a murit la ora 13.52”, a spus Giorgiana Hosu pentru Libertatea.Intrebata…

