- Claude Ruiz Picasso, fiul renumitului pictor spaniol Pablo Picasso, a decedat, a anuntat joi, 25 august, avocatul sau Jean-Jacques Neuer, potrivit unui comunicat, relateaza AFP. ”A decedat in Elvetia, la varsta de 76 de ani”, a adaugat avocatul, fara a preciza cauzele decesului. Claude Ruiz Picasso…

- In lipsa unui loc de munca și a unei locuințe, fara ajutor concret din partea statului și in fața prejudecaților, reintegrarea foștilor deținuți in societate devine imposibila. Cum arata viața dupa condamnare pentru cei care au petrecut ani buni in spatele barelor de oțel? Și de ce nu funcționeaza strategiile…

- Scriitorul Milan Kundera, autorul romanului ''Insuportabila usuratate a fiintei'', a murit la 94 de ani. El și-a parasit țara natala pentru Franța in 1975, dupa ce a fost expulzat din Partidul Comunist Cehoslovac.

- Pictorita Francoise Gilot, care a fost partenera lui Pablo Picasso din 1946 pana in 1953 si care a avut apoi o cariera ca artista renumita, a murit la varsta de 101 ani, a anuntat Muzeul Picasso, confirmand o informatie din New York Times.Potrivit cotidianului american, caruia Aurelia Engel i-a confirmat…