A murit chitarisul trupei "Animals", Hilton Valentine VIDEO

- Chitaristul grupului Animals, Hilton Valentine, cel care a creat unul dintre cele mai cunoscute riff-uri din muzica pop din anii 60, a murit la varsta de 77 de ani, anunța BBC, potrivit Mediafax. Cintecutl „The House of the Rising Sun” a ocupat primele locuri in topurile din Marea Britanie…

- Tot mai multi romani din Marea Britanie au cazut victime unei noi escrocherii. Pe retelele sociale, oamenii sunt atentionati ca risca sa ramana fara bani daca pica in plasa infractorilor. Infractorii din Marea Britanie au descoperit o noua metoda de a-i pacali pe cei creduli, iar printre victime…

- Absolvent al celebrei Royal Academy of Music din Londra, violonistul roman Petru Cotarcea a pus pe roti, la propriu, un proiect pentru popularizarea muzicii printre copiii britanici fara posibilitati. Tanarul a cumparat un autobuz etajat unde le da lectii de muzica pustilor. In semn de pretuire, statul…

- Șoferii romani vor fi nevoiți sa respecte o noua regula in urma Brexitului. Deoarece Regatul Unit nu mai face parte din Uniunea Europeana, acest lucru devine obligatoriu. Mașinile cu volan pe dreapta aduse din Marea Britanie nu vor mai putea fi omologate in Romania deoarece Regatul Unit nu mai face…

- Muzicianul britanic Gerry Marsden, care a cunoscut celebritatea în anii '60 ca solist al formatiei Gerry And The Pacemakers, a decedat, a anuntat familia sa duminica, relateaza DPA."Gerry a murit în cursul diminetii zilei de azi dupa o scurta suferinta care nu a avut nicio legatura…

- BUCURESTI, 27 nov – Sputnik, Doina Crainic. Matt Hancock, ministrul Sanatatii din Marea Britanie, a declarat joi in fata parlamentarilor ca Londra și regiunea Liverpool vor fi plasate in nivelul mediu 2, dupa expirarea perioadei de lockdown național pe 2 decembrie. Printre zonele care vor…

- Material de opinie de Vlad Boeriu, Partener Coordonator Servicii Fiscale și Juridice, Deloitte Romania Retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE), deși pare tot mai aproape de finalizare, continua sa creeze confuzie cu privire la regulile dupa care se vor derula, dupa 1 ianuarie 2021, relațiile…