- Un iranian, Amou Haji - supranumit "cel mai murdar om din lume" din cauza ca nu a facut nici macar un dus timp de decenii "de frica sa nu se imbolnaveasca" - a murit la varsta de 94 de ani, potrivit agentiei oficiale iraniene de presa Irna, relateaza AFP. Amou Haji, care nu spalat niciodata in mai bine…

- Drama in marea familie a Ursului de la Asau, dupa ce liderul cetei cunoscute in toata țara s-a stins din viața, la puțin timp dupa ce și tatal sau a trecut in lumea celor sfinte. Nu s-a mai putut face insa nimic, iar durerea in randul familiei și a prietenilor este cu atat mai mare […] Articolul Drama…

- Fostul judoka Vasile Cojoc a incetat din viata, la doar 35 de ani, a anuntat, luni, Federatia Romana de Judo. Acesta era multiplu campion national si medaliat la turnee internationale, „O veste trista vine in aceasta zi de luni. Fostul judoka sibian, Vasile Cojoc, a incetat din viata fulgerator, la…

- O eurodeputata suedeza si-a taiat parul in timpul discursului sau din Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, in semn de solidaritate cu demonstratiile antiguvernamentale din Iran declansate de moartea tinerei iranience Mahsa Amini in arestul politiei moravurilor, transmite miercuri…