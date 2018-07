Stiri pe aceeasi tema

- Japoneza Chiyo Miyako, cea mai in varsta persoana din lume, potrivit Guinness World Records, a murit pe 22 iulie, la 117 ani, a confirmat, vineri, prefectura din Kanagawa, unde locuia aceasta, potrivit Associated Press, scrie Mediafax.ro.

- Un accident grav a avut loc, vineri seara, pe strada 13 Decembrie din Brașov. O persoana a murit și alte trei au fost ranite, dupa ce patru mașini s-au ciocnit. La fata locului au intervenit o autospeciala de descarcerare, una de stins incendii cu apa și spuma, 4 SMURD, potrivit purtatorului de cuvant…

- Familia lui Pepe trece prin momente dificile, intrucat o persoana draga s-a stins din viata. Anuntul a fost facut de fratele mai mare al artistului, Gianni Pascu. In urma cu putin timp, fratele mai mare al lui Pepe, Gianni, a posta pe o retea de socializare o poza cu unchiul lor si un scurt mesaj de…

- Iți sfașie inima! Vezi cum a reacționat femeia care a aflat ca soțul și cei patru copii au murit in urma unui accident rutier!foto Viața unei familii a fost curmata in urma unui accident teribil. Singura supraviețuitoare este soția barbatului, care este sfașiata de durere, dupa ce a aflat ca soțul și…

- Ploile torentiale care se abat de patru zile asupra vestului Japoniei, provocand inundatii si alunecari de teren, s-au soldat pana acum cu cel putin sapte morti, potrivit autoritatilor locale.

- Un roman a murit in Austria, la cules de capșuni, chiar printre ladițele cu fructe. Omul abia ajunsese acolo și apucase sa stivuiasca cateva ladițe, cand s-a prabușit fara suflare. Tanarul de 36 de ani, din Bacau, a plecat miercurea trecuta la cules de capsuni in Austria. Familia lui trece din nou printr-o…

- O femeie de 83 de ani a murit, duminica, iar un barbat de 61 de ani are arsuri pe 80% din suprafata corpului, in urma unui incendiu ce a avut loc in localitatea damboviteana Ghergani, informeaza ISU Dambovita. Incendiul a cuprins o casa si doua anexe gospodaresti. Fiind in stare grava, barbatul a fost…

- O persoana a murit, iar alte trei sunt date disparute, dupa ce un bloc turn cu 26 de etaje, curpins de flacari, s-a prabușit marti in centrul orasulul brazilian Sao Paulo. Incendiul ar fi izbucnit in jurul ore 01.30, la al cincilea etaj al cladirii, si s-a extins rapid la etajele superioare, scrie presa…