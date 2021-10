A murit caricaturistul care l-a desenat pe profetul Mohamed cu trup de câine (VIDEO) Caricaturistul suedez Lars Vilks, tinta unui atac la Copenhaga in 2015 si care a trait sub protectie dupa ce l-a desenat pe Profetul Mahomed cu trupul unui caine in 2007, si-a pierdut duminica viata. Tragicul eveniment s-a petrecut intr-un accident rutier in Suedia, alaturi de cei doi ofiteri de politie care ii asigurau protectia, potrivit AFP. Politia suedeza a confirmat moartea caricaturistului in varsta de 75 de ani si a celor doi ofiteri de politie intr-un accident de masina violent petrecut in sudul tarii si a exclus ipoteza unui act deliberat. “Face obiectul unei anchete ca orice accident… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

