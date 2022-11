Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul Aaron Carter, fratele mai mic al lui Nick Carter de la Backstreet Boys, a murit, sambata, la varsta de 34 de ani. Artistul a fost gasit fara suflare in baia casei sale din Lancaster, California, informeaza BBC , care citeaza TMZ. Poliția a ajuns la fața locului in jurul orei locale 11:00,…

- Aaron Carter, care avea doar 34 de ani, a fost gasit mort in cada in casa sa din Lancaster, California. Forțele de ordine au transmis ca au primit un apel prin numarul de urgența 911, sambata la ora 11, in care erau alertați ca „un barbat s-a inecat in cada”. La fața locului au fost […] The post A murit…

- Aaron Carter a murit. Fratele lui Nick de la Backstreet Boys a fost gasit fara suflare in propria baie. Toate amanuntele incredibile, in randurile de mai jos ale articolului. A murit Asron Carter. Fratele mai mic al lui Nick Carter, mort in propria baie Aaron Charles Carter, fratele mai mic al cantarețului…

- Aaron Carter, in varsta de 34 de ani, a fost gasit mort in cada in casa sa din California din Lancaster, potrivit mai multor surse citate de Daily Mail și People . Forțele de ordine au transmis ca au primit un apel prin numarul de urgența 911, sambata la ora 11, in care erau alertați ca „un barbat s-a…

- A murit Franco Gatti de la formația Ricchi e Poveri. Celebrul cantareț avea 80 de ani. Anunțul trist a fost facut chiar de colegii sai și de familie: ,,A plecat o parte din viata noastra. Ciao Franco!”. Fanii lui sunt șocați de veste. The post Franco Gatti a murit. Cantaretul din celebra trupa Ricchi…

- Cantaretul haitian Mikaben a murit in urma unui presupus atac de cord, in timpul unui concert sustinut la Paris, anunța RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit in zona Hurjuieni, județul Suceava. Doua persoane, printre care și fratele unui fost ministru PNL, au murit in urma impactului puternic. Oamenii legii au fost sesizați și au intervenit de urgența la fața locului, dar era prea tarziu pentru cei aflați la bordul…

- Cantarețul de manele Florin Salam, „omorat” de presa naționala, transmite ca este in viața, insa atrage atenția ca incidentul reprezinta „o palma” asupra credibilitații mass-mediei.