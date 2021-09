Stiri pe aceeasi tema

- „Iti multumim pentru tot ce ai facut pentru sport si pentru Romania”, este mesajul transmis de premierul Florin Cițu la moartea canotorului Ivan Patzaichin, multiplu campion olimpic, mondial si european. „O veste extrem de trista, astazi! Multiplu campion olimpic, mondial si european, Ivan…

- Lumea sportului romanesc e in doliu. A murit Ivan Patzaichin, unul dintre cei mai mari campioni pe care i-a avut Romania. „E legenda... un CampiOM s-a transformat in stea. Ivan Patzaichin a plecat dintre noi.”, a scris Comitetul Olimpic și Sportiv Roman pe pagina de facebook.

- Lumea sportului romanesc e in doliu. A murit Ivan Patzaichin, unul dintre cei mai mari campioni pe care i-a avut Romania. Ivan Patzaichin a caștigat șapte medalii, la cele cinci Jocuri Olimpice la care a participat, si nici macar pagaia rupta nu a putut sa il opreasca din drumul spre aurul olimpic.…

- E legenda... un CampiOM s-a transformat in stea. Ivan Patzaichin a plecat dintre noi, informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Povestea sa e povestea succesului, a bunului simț și al caracterului. E povestea unui fiu al Deltei care a dat inapoi inzecit și a inspirat oamenii sa traiasca frumos.…

- Ivan Patzaichin, unul dintre cei mai mari campioni pe care i-a avut Romania, a murit. Era internat la Spitalul Elias de mai bine de o luna. El avea probleme de sanatate care in ultima perioada s-au agravat. Sportivul avea 71 de ani.

