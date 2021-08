A murit Arhiducesa Maria Magdalena, ultima fiică a principesei Ileana și proprietară a Castelului Bran Familia regala a anunțat miercuri, decesul Arhiducesei Maria Magdalena a Austriei, ultima fiica a Principesei Ileana a Romaniei. Verișoara a Regelului Mihai I, nepoata a Regelui Ferdinand și a Reginei Maria, aceasta s-a stins din viața la varsta de 81 de ani. Potrivit Casei Regale, fiica a Principesei Ileana a Romaniei si a Arhiducelui Anton al Austriei, Maria Magdalena s-a nascut la 2 octombrie 1939, la Castelul Sonnberg din Austria. Alaturi de fratii ei Stefan si Dominic, si de surorile ei Maria Ileana, Alexandra si Elisabeta, a copilarit in tara, la Bran si la Bucuresti. Ea și-a petrecut o… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

