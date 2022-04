Doliu in lumea turismului. Adriana Gocea, unul dintre cei mai respectați consultanți și reprezentanți din turism, a decedat ieri. Adriana Gocea a inființat, in 1993, Cocktail Holidays, unul dintre cei mai mari tour-operatori din Romannia, care organizeaza vacanțe atat in țara, cat și in strainatate. “Cocktail Holidays este profund indureratide pierderea fondatorului nostru, Adriana Goicea. Deși in ultima perioada a activat doar ca și consilier in companie, s-a asigurat ca pasiunea pentru turism de calitate, valorile și viziunea ei sunt preluate de generațiile care i-au urmat. A fost prezenta și…