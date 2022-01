Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana de comedie Betty White a decedat cu mai putin de trei saptamani inainte sa implineasca 100 de ani, punand capat unei cariere de peste opt decenii, a relatat vineri revista People, citata de Reuters. "Chiar daca se apropia de 100 de ani, credeam ca (Betty) va trai vesnic", a declarat…

- Cel putin sapte oameni au murit dupa ce o ambarcatiune cu cateva zeci de migranti la bord s-a scufundat la nord-vest de insula Creta, a anuntat vineri paza de coasta greaca, scrie Digi24.ro cu referire la Reuters.

- Designerul Virgil Abloh, director artistic pentru colecțiile pentru Barbați la Louis Vuitton din 2018 și fondator al labelului Off-White, a murit de cancer, o boala cu care se lupta de câțiva ani, a declarat duminica conglomeratul francez de moda LVMH, relateaza Reuters și AFP. ”LVMH,…

- Anton Poliakov avea 33 de ani iar vineri dimineața a inceput sa se simta rau in timp ce se afla pe bancheta din spate a unui taxi, in Kiev, relateaza Reuters , citand un comunicat de presa al poliției ucrainene. Parlamentarul era implicat intr-o ancheta de corupție din domeniul apararii. Potrivit primelor…