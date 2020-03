Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Stefan Sileanu a incetat din viata, sambata, la varsta de 80 de ani, informeaza Teatrul Nottara pe pagina sa de Facebook. "Teatrul Nottara a pierdut, astazi, un artist de o mare sensibilitate, una dintre cele mai romantice voci ale teatrului romanesc, un suflet ales. Un actor-pictor, care vorbea…

- A fost actor la Teatrul National din Targu Mures si la Teatrul Nottara din Bucuresti, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania din 1994. Pasionat de pictura, un artist desavarsit, Stefan Sileanu spunea despre sine: "Nu sunt credincios, un habotnic, dar cred foarte tare in frumusetea vietii,…

- Actorul Stefan Sileanu, in varsta de 80 de ani, a murit in urma unui infarct sambata dimineata. Actorul Teatrului Nottara, cunoscut in film pentru rolul lui Vlad Tepes, va fi incinerat luni. "A fost dorinta tatalui meu sa fie incinerat", a declarat, pentru "Adevarul", fiica sa, Ana Sileanu.

- ​Un copil in varsta de doi ani din Bucuresti a murit din cauza infectiei cu virusul gripal tip B, cel mic fiind nevaccinat anti-gripal. Exista suspiciunea ca micutul s-a imbolnavit in timp ce era internat in spital, pentru o alta afectiune, au declarat oficiali ai MS. Decesul copilului a avut loc sambata,…

- Un copil in varsta de doi ani, din București, a murit din cauza infecției cu virusul gripal tip B, cel mic fiind nevaccinat anti-gripal. Exista suspiciunea ca micuțul s-a imbolnavit in timp ce era internat in spital, pentru o alta afecțiune, au declarat, pentru MEDIAFAX, oficiali ai MS.Baiețelul,…

- Doi adolescenti din Bucuresti, in varsta de 17 ani, au sustras un snowmobil de pe o partie din Predeal si s-au rasturnat cu el, ambii fiind raniti. Unul dintre ei a murit la spital. ”La data de 26 ianuarie 2020, in jurul orei 03.30, Politia Statiunii Predeal a fost sesizata prin apelul unic…

- Accident cumplit in Girgiu, in localitatea Tomulești. O femeie a murit, iar cei trei copii ai sai și șoferul au ajuns la spital, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, informeaza Agerpres. Accidentul s-a produs vineri seara. Potrivit IPJ Giurgiu, șoferul mașinii era baut. Acesta avea o alcoolemie…