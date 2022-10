A murit actorul Robbie Coltrane cunoscut pentru personajul „Hagrid” din filmele Harry Potter

Stiri pe aceeasi tema

- Iți dam puterea de a testa, oricand iți permite timpul, NOUL QASHQAI e-POWER (și versiunile Mild Hybrid). Noul Nissan Qashqai e-POWER – cea mai buna afacere pentru afacerea ta! Completeaza formularul aici https://www.daperom.ro/nissan-qashqai-test-drive și venim la sediul companiei tale pentru test…

- Fostul președinte și prim-ministru rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, amenința Europa și SUA cu atacuri cu rachete hipersonice. Cunoscut pentru declarațiile sale razboinice, el a spus ca Moscova este gata sa apere teritoriile care vor fi incluse in…

- Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, a indemnat o parte a cetatenilor britanici sa se implice mai mult in prosperitatea Regatului Unit. Declaratiile nu sunt recente ci fac parte dintr-o conversație din 2019 publicata de The Guardian . Dar declarațiile au fost reactualizate in contextul faptului…

- Un studiu britanic de amploare demonstreaza ca femeile vegetariene au un risc mai mare de fractura de șold odata cu inaintarea in varsta, transmite The Guardian. Evident, asta nu inseamna ca femeile trebuie sa manance carne la fiecare masa. Dupa 22 de ani de cercetari in privința dietei a 26.000 de…

- Conform Serviciilor Secrete din Ucraina, (SBU), citate de ziarul britanic The Guardian, ministrul Apararii ucrainene a fost vizat de un grup rus pentru a fi asasinat. Impreuna cu ministrul Oleksiy Reznikov, urma sa fie omorat și șeful direcției de informații militare, Kyrill Budanov. Planurile criminale…

- Jacheta purtata de astronautul american Buzz Aldrin in calatoria spre Luna, in misiunea Apollo 11, a fost vanduta la licitație pentru suma de peste 2,7 milioane de dolari. „Ceea ce s-a intamplat azi este o marturie a carierei legendare a lui Buzz Aldrin, care și-a dedicat intreaga viața explorarii și…