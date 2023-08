A murit actorul Angus Cloud. Starul din serialul „Euphoria” avea doar 25 de ani – VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Angus Cloud, care a jucat in serialul de succes pentru adolescenți "Euphoria", difuzat de HBO, a murit la varsta de 25 de ani, la doar cateva zile dupa decesul tatalui sau, a anuntat familia sa intr-un comunicat.

- Lumea muzicii este in doliu! Cantareața de origine irlandeza Sinead O’Connor a incetat din viața la varsta de 56 de ani. Artista a fost cunoscuta pentru pentru hitul sau „Nothing Compares 2 U”. Vestea morții artistei vine la un an și jumatate dupa decesul fiului sau Shane, la doar 17 ani. La acel moment,…

- Este doliu in lumea cinematografiei! Josephine Chaplin, fiica lui Charlie Chaplin si a celei de a patra sotii a acestuia, Oona O’Neill, a incetat din viața la varsta de 74 de ani. Vestea morții sale a fost facuta de catre familia acesteia. Actrița a devenit cunoscuta dupa ce a jucat in Povestiri din…

- Lumea baschetului este in doliu, dupa moartea fostului jucator și președinte de club la CSU Brașov, Gabriel Calancea (56 de ani). Acesta a decedat pe litoral, in urma unui tragic accident. El se afla pe litoral pentru a urmari Competiția Naționala de MiniBaschet U12, scrie stiripesurse.roFOTO: stiripesurse.ro”Vestea…

- Este zi de doliu in lumea filmului internațional! Actorul Sergio Calderon s-a stins din viața miercuri intr-un spital din Los Angeles, la varsta de 77 de ani. Starul internațional era cunoscut pentru rolurile din "Pirații din Caraibe" și "Man in Black".

- Comediantul Andy Smart, cunoscut pentru activitatea sa in cadrul grupului de comedie The Comedy Store, a murit la varsta de 63 de ani.Vestea morții sale a fost anunțata de fiica lui Smart, Grace, care a spus intr-o declarație: "Imi pare foarte rau sa va anunț pe toți ca tata a decedat in mod neașteptat…

- Una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume a incetat din viața la varsta de 79 de ani, dupa ce a pierdut o lupta grea cu o boala nemiloasa. Starul din serialul M.A.S.H. a fost extrem de populara in Romania. Despre cine ar fi vorba. Actrița Eileen Saki din serialul M.A.S.H. a murit la 79 […] The…