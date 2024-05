Stiri pe aceeasi tema

- Bette Nash, deținatoarea recordului mondial pentru cea mai longeviva insoțitoare de bord, a murit la virsta de 88 de ani. Bette a petrecut aproape 70 de ani ca stewardesa, ani pe care mulți oameni nu ii prind intr-o viața intreaga. Cea mai longeviva stewardesa din toate timpurile a murit la virsta de…

- Darius Morris, un fost jucator NBA de baschet, cunoscut in special pentru timpul in care a jucat in echipa americana Los Angeles Lakers, printre alte echipe, a murit la varsta de doar 33 de ani. Vestea a fost anunțata pentru prima data de Shams Charania, conducator de echipa NBA, pentru The Athletic…

- Eva Evans, celebra TikTokerița și vedeta in ascensiune a scenei rețelelor de socializare, a murit tragic la varsta de 29 de ani. Vestea a fost confirmata de sora ei Lila Joy printr-o postare pe Instagram pe 21 aprilie. Lila a declarat in mod expres: „Ieri, familia mea a primit vestea ca dulcea, fabuloasa,…

- Cantareața transgender Naomi a murit la varsta de 47 de ani. Ea se afla internata intr-un spital din Germania. Vestea trista a fost data de de o persoana apropiata acesteia. A murit cantareața transgender Naomi Viner seara, 19 aprilie 2024, Naomi s-a stins din viața! Solista transgender care a participat…

- O.J. Simpson a murit de cancer la varsta de 76 de ani. Vestea a fost confirmata de familia lui. Fostul star din NFL (Liga de Fotbal American) a fost achitat in 1995 de uciderea soției sale și a prietenului acesteia, dupa un proces ce a captivat intreaga America, scrie observatornews.ro .

- Un mare prezentator TV din Romania cu peste 50 de ani de cariera in televiziune și cunoscut de generații de romani a murit. Primul prezentator din TVR și fondatorul Antenei 1, a avut o cariera impresionanta in audio-vizual romanesc. A incetat din viața la varsta de 91 de ani. Florin Bratescu recunoaștea…

- S-a stins din viața cunoscutul economist Ilie Serbanescu, fost ministru al reformei in guvernul Victor Ciorbea. Ilie Șerbanescu avea 81 de ani. Vestea trista ca analistul economic a incetat din viața a fost aflata luni dimineața, 8 aprilie. „Cu Sfanta Impartașanie, pe care a primit-o chiar ieri, Ilie…

- Creatorul primului dispozitiv karaoke, Shigeichi Negishi, a murit la Tokyo la venerabila varsta de 100 de ani. Vestea tragica a fost transmisa de jurnalistul Matt Alt, care l-a intervievat in 2018. Negishi a murit pe 26 ianuarie. Cu toate acestea, familia sa nu a facut nicio declarație. In urma lui…