A mai semnat un portar!

- Petrolul Ploiesti a ajuns la un acord cu portarul Mihai Alexandru Esanu, cel care va imbraca, astfel, tricoul „lupilor” incepand din aceasta vara.In varsta de 24 de ani, Esanu a evoluat, de-a lungul carierei, pentru Dinamo II Bucuresti, CS Balotesti, Daco-Getica Bucuresti, FC Dinamo, Farul Constanta…

- Dinamo iși facuse ceva speranțe vizavi de suma din drepturile TV, aproape un milion de euro, mai ales ca avea nevoie pentru deblocarea transferurilor, insa, momentan, iși poate pune pofta-n cui. Dinamo se reunește astazi, la vizita medicala, urmand a pregati startul sezonului cu antrenamente la Saftica,…

- Universitatea Cluj continua seria achizițiilor din aceasta vara. Dupa Popa și Mitrea, clubul clujean l-a anunțat pe Doru Popadiuc ca fiind noul transfer. Jucatorul in varsta de 28 de ani vine de la Chindia Targoviște, unde a marcat 8 goluri și a oferit 4 pase decisive. Doru Popadiuc, nascut la Suceava,…

- Romania a cucerit aurul in proba feminina de 8+1, la Campionatele Europene de canotaj de la Bled (Slovenia) și a strans in total cinci medalii de aur și una de argint, informeaza Agenția de presa Rador, care citeaza București FM. Citește și: Dinamo – FC Argeș, turul barajului de promovare-menținere…

- Romania conduce cu 2-1 in intalnirea de Billie Jean King Cup cu Slovenia, de la Koper, dupa ce, in primul meci de sambata, Ana Bogdan a fost invinsa de Tamara Zidansek. Zidansek s-a impus cu 3-6, 7-6 (4), 7-5, in trei ore si sapte minute. Meciul va fi urmat de o alta partida de simplu: Kaja Juvan –…