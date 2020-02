Stiri pe aceeasi tema

- Medicii cardiologi de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Craiova se plang ca opereaza de doi ani in frig, la 10-12 grade Celsius, in Clinica de Cardiologie Intervenționala și Chirurgie Cardiovasculara. Clinica a fost inaugurata in 2018 in urma unei investitii de aproape zece milioane de euro a Consiliului…

- Aparatul de rezonanta magnetica nucleara (RMN) de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Craiova sta mai mult stricat. Dupa ce, in luna august a anului trecut, reprezentantii SJU anuntau ca a reintrat in functiune, in urma cu doua saptamani am fost sesizati, de un craiovean care a incercat sa isi…

- ​Începutul de an este oarecum ciudat. Avem adoptata, prin asumarea raspunderii de catre Guvern, o Lege prin care ar fi trebuit sa se aplice de la începutul anului dar, momentan, nu este publicata în Monitorul oficial. Așadar, lucruri precum înghețarea punctului de amenda sau…

- La aproape o luna de cand managerul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Craiova a fost demis pe baza unei cereri false, Ministerul Sanatatii refuza, in continuare, sa isi asume o pozitie cu privire la aceasta situatie. Asadar, nu stim nici in acest moment cum a fost posibil ca directorul unui spital…

- Situatie atipica la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumologie „Victor Babes“ din Craiova. Spitalul a anulat concursul pentru ocuparea a 17 posturi de asistenti medicali, infirmiere si registratori si reia procedura. Principala explicatie a conducerii este numarul prea mare de inscrieri. 123…

- UPDATE ora:16.00 Directorul SCJU Craiova, Eugen Georgescu a declarat pentru Gazeta de Sud ca asteapta ca justitia sa isi faca datoria. „Am facut plangerea penala acum cateva zile si astept sa-si urmeze cursul in justitie”, a spus el. In ciuda insistentelor Gds, Ministerul Sanatatii nu a emis niciun…

- Eugen Georgescu, managerul Spitalului Judetean de Urgenta Craiova, a fost „eroul” unei farse. Pe 15 noiembrie, managerul a primit pe pe faxul unitații un ordin, prin care i se comunica faptul ca i-a incetat contractul de management, ca urmare a unei cereri de demisie. Potrivit IPJ Dolj, in aceeasi zi,…

- Eugen Georgescu, managerul Spitalului Judetean de Urgenta Craiova, a fost „eroul” unei farse. Pe 15 noiembrie, managerul a primit pe pe faxul unitații un ordin, prin care i se comunica faptul ca i-a incetat contractul de management, ca urmare a unei cereri de demisie. Potrivit IPJ Dolj, in aceeasi zi,…