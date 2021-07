Am scăpat de COVID!

În județul Suceava nu s-a mai raportat nici un caz nou de COVID-19, din 865 de teste. Sunt 15 cazuri active, iar incidența cumulată se menține la 0,02 la mia de locuitori. 100 de localități sucevene nu au nici un caz activ de coronavirus, 13 au câte un caz, iar una sub cinci.