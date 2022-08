Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu, una dintre cele mai controversate figuri din showbiz-ul autohton, este rar vazuta in Romania, mai ales in perioada verii, vacanțele fiind primele pe lista de lucruri importante ale vedetei. Aceasta a plecat de curand cu fiica sa intr-un loc de relaxare, a imbracat-o la fel și a publicat…

- ”Are pe buze numai complimente, e un hacker de sentimente”, spun versurile unei melodii care pare sa i se potriveasca și lui Cobra Tate, care este ca un magnet in ceea ce privește femeile. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe tanarul milionar, in…

- Ilie Nastase este, fara indoiala, unul dintre cei mai cunoscuti crai din tenisul romanesc. A avut o viața amoroasa foarte bogata, dar acum sta ”singur cuc” la restaurant. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au pe fostul tenismen in timp ce și-a petrecut minute…

- Cum se comporta Flavius Teodosiu cu anajații restaurantului pe care il are. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe saxofonist in timp ce statea la masa, alaturi de iubita lui, la restaurantul pe care aceasta il deține in Capitala.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Bogdan Mocanu a oferit o prima reacție, dupa ce a fost surprins in ipostaze incendiare alaturi de o bruneta, intr-un club din Bacau. Ce a marturisit artistul despre concertul la care a facut senzație, dar și despre domnișoarele care roiesc in jurul lui.

- Nicoleta Nuca a demonstrat ca nu se uita la bani, dar și faptul ca nu le duce deloc grija! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost recent pe "urmele" ei. Iata unde au surprins-o alaturi de iubitul ei, dar și ce achiziții valoroase facea in plina zi!

- Gina Pistol, frumoasa prezentatoare TV de la Chefi la cuțite, a postat pe contul ei de Instagram, la Stories, o fotografie adorabila cu micuța Josephine care a atras atenția tuturor urmaritorilor ei.