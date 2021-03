A început vaccinarea populației generale în România Comitetul de coordonare a vaccinarii anunta, miercuri, ca incepe etapa a III-a in municipiile cu rata de incidenta de peste 4,5 la 1.000 de locuitori. Imunizarea se va face cu serul AstraZeneca, urmand a mai fi deschise fluxuri de vaccinare. Citește și: Marcel Ciolacu profețește: momentul in care va pica Guvernul Cițu ”In vederea accelerarii campaniei de vaccinare si limitarii efectelor pandemiei, incepand de astazi, 10 martie, se deschide Etapa a III-a pentru persoanele din localitatile/municipiile cu rata de incidenta cumulata de peste 4,5 la 1.000 de locuitori”, a transmis,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

