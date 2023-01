Stiri pe aceeasi tema

- In 2023, MIPE ofera romanilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare de 700 lei de 2 ori/ an. Cardurile pentru incasarea ajutoarelor vor fi emise și distribuite de Compania Naționala Poșta Romana, iar listele cu beneficiari vor fi intocmite de Ministerul…

- GHIDUL cardurilor de energie. Tot ce trebuie sa știți despre ajutorul de 1.400 de lei pentru plata facturilor In acest an, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) ofera romanilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare de 700 lei de doua…

