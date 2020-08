Summitul extraordinar al Uniunii Europene privind criza din Belarus a inceput miercuri la ora 10:00 GMT, a anuntat purtatorul de cuvant al Consiliului European, Barend Leyts, pe contul sau de Twitter. Convocat de urgenta luni de presedintele Consiliului, Charles Michel, aceasta reuniune prin videoconferinta a celor 27 de lideri ai UE se desfasoara in a unsprezecea zi de proteste impotriva realegerii presedintelui belarus, Aleksandr Lukasenko, aminteste AFP. Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, urmeaza sa aiba o interventie in fata liderilor europeni, in deschiderea summitului. Anterior,…