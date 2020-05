Stiri pe aceeasi tema

- Pe pagina de Facebook „Albena Resort” se poate observa, din fotografiile postate, cum se pregatesc bulgarii pentru sezonul estival, unul care va fi diferit fața de cele din anii anteriori, in contextul pandemiei globale de coronavirus.Hotelierii din Albena iși imbie viitorii turiști cu o plaja larga,…

- Compania Naționala CFR SA a anunțat o serie de masuri luate in gari pentru respectarea regulilor stabilite de autoritați in timpul starii de alerta. Astfel, au fost marcate trasee de intrare, ieșire sau tranzitare a stațiilor, iar mesaje audio cu noile reguli vor fi difuzate repetat in gari. Potrivit…

- Masurile adoptate in Republica Ceha pentru combaterea pandemiei au golit salile de concerte, cinematografele si teatrele din Praga, industria spectacolelor fiind nevoita sa inoveze, spre exemplu prin lansarea unui festival cultural drive-in, relateaza duminica agentia AFP. "Festivalul…

- Masurile adoptate in Republica Ceha pentru combaterea pandemiei au golit salile de concerte, cinematografele si teatrele din Praga, industria spectacolelor fiind nevoita sa inoveze, spre exemplu prin lansarea unui festival cultural drive-in, relateaza duminica agentia AFP, potrivit Agerpres. "Festivalul…

- Cainele robot Spot este folosit de autoritațile din Singapore pentru a informa persoanele din parcuri ca trebuie sa respecte distanțarea sociala pentru a preveni contaminarea cu noul coronavirus.Robotul, produs de compania americana Boston Dynamics, face parte dintr-un proiect pilot desfașurat in parcul…

- Un restaurant din Amsterdam, Olanda a venit cu o idee inedita pentru deschiderea pe timpul pandemiei. Clienții restaurantului vor sta in separeuri din sticla, in forma de mici casuțe iar osparatii vor purta manuși și vizete transparente. Citește și: Cum ar putea arata concertele live in perioada…

- Sportivii romani trebuie sa mai aștepte pana cand vor incepe antrenamentele. La Ministerul Tineretului și Sportului sunt in lucru mai multe variante de reluare a activitații, pentru ca sanatatea are prioritate. Ionuț Stroe susține ca sunt 3 opțiuni de luat in calcul și analizeaza pentru inceput sporturile…

- Autoritatile germane urmaresc cu atentie metodele de pregatire ale cluburilor de fotbal din Bundesliga pentru a se asigura ca respecta masurile de distantare sociala legate de coronavirus, a spus Uwe Roesler, antrenorul celor de la Fortuna Dusseldorf, scrie dpa.''Am observat rapid ca suntem…