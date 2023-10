A început Sărbătoarea Sfântului Dumitru cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor Pelerinajul la Sfantul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, a inceput sambata, cu expunerea spre inchinare la moaște. Intre 21 și 29 octombrie, are loc pelerinajul prilejuit de sarbatoarea Sf. Dumitru cel Nou, organizat de Patriarhia Romana și Arhiepiscopia Bucureștilor. In fiecare zi, sunt programate sfinte liturghii și slujbe de priveghere. ”La sarbatoarea sfinților, cinstitele moaște sunt scoase in procesiune pentru ca mai ușor credincioșii sa se poata inchina și sa le cinsteasca”, a precizat episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul. In acest an, sarbatoarea Sf.Cuvios Dimitrie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Momente pline de insemnatate pentru credincioșii ortodocși. Se intampla cu doar cateva zile inainte de marea sarbatoare din 27 octombrie, cand este cinstit Sfantul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor – ale carui moaște se afla la Catedrala Patriarhala. A inceput pelerinajul la Sfantul…

- Pelerinajul prilejuit de sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou Ocrotitorul Bucurestilor a inceput, sambata, cu scoaterea spre inchinare a moastelor Sfantului, ale Sfintilor Imparati Constantin si Elena si ale Sfantului Ierarh Nectarie si asezarea acestora in baldachinul din curtea Catedralei…

- Pelerinajul de Sfantul Dumitru incepe astazi, in București, iar toate manifestarile religioase vor avea loc in perioada 21 – 29 octombrie, scrie Agerpres .„Bucuria pelerinajului din acest an prilejuita de sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor (27 octombrie), organizat…

- Bucuria pelerinajului din acest an prilejuita de sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor (27 octombrie), organizat de Patriarhia Romana si Arhiepiscopia Bucurestilor, va fi sporita de aducerea din Grecia a Icoanei Maicii Domnului – Panaghia Soumela și a raclei cu un fragment…

- 360.000 de persoane au participat la pelerinajul la Racla cu Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva in cele zece zile ale manifestarii religioase, a anunțat luni Jandarmeria.Deși participarea a fost numeroasa, Jandarmeria anunța ca nu au fost inregistrate incidente majore. In cele 10 zile de…

- La Iași, incepe de la aceasta ora, procesiunea de scoatere din Catedrala a raclei cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, pentru a fi așezate, spre venerare, in baldachinul special amenajat in curtea Mitropoliei. Anul acesta, langa racla vor fi depuse moaștele Sfantului Andrei Criteanul, aduse din…

- La Biserica Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" va avea loc joi, in ultima zi din luna august, zi in care se marcheaza „Așezarea cinstitului brau al Maicii Domnului in racla", o procesiune cu Icoana Maicii Domnului - Facatoare de minuni.Procesiunea va ...

- Procesiunea din Galați este printre cele mai ample din Biserica Ortodoxa Romana și marcheaza postul Adormirii Maicii Domnului. Pelerinajul se va incheia pe 14 august 2023, la stravechea manastire de la Adam.