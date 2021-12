”A început reclădirea voleiului românesc” Aniversarea a 90 de ani de volei in Romania a facut un arc peste timp intre generațiile de aur ale acestui sport și tinerele jucatoare care reprezinta viitorul Voleiul autohton a imbracat haine de sarbatoare. Aniversarea a 90 de ani de la inființarea federației de specialitate a fost sarbatorita in cadrul „Galei Voleiului Romanesc”, acolo unde au fost omagiați marii campioni, dar și reprezentanții viitorului. Alaturi de generația de aur care a cucerit singura medalie olimpica a Romaniei, bronz la Moscova 1980, au fost prezente și cateva reprezentante ale echipei care in luna septembrie a ocupat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

