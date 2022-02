Stiri pe aceeasi tema

Consiliul Județean Cluj a inceput operațiunea de degajare a stancilor cazute de pe versant pe drumul județean 107T Maguri-Racatau – Maguri. Lucrarile au debutat in cursul dimineții zilei de...

- Drumul județean 107 T, situat intre localitațile Racatau și Maguri a fost blocat de o surpare de stanci. Autoritațile vor interveni cu utilajele din dotare pentru deblocarea caii de acces, dar nu in acest weekend, ci abia luni.Intre timp a fost deschisa o ruta alternativa pentru șoferi. Este vorba despre…

Consiliul Județean Cluj a emis ordinul de incepere a lucrarilor și, totodata, a predat constructorului amplasamentul in vederea continuarii și finalizarii lucrarilor ramase neexecutate din cadrul proiectului "Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 107M Luna de Sus – Baișoara – Buru – limita…

- Inca un pas spre realizarea drumului expres Cluj – Dej – Bistrița. Autoritațile locale au semnat acordul de colaborare A fost semnat acordul de colaborare pentru realizarea drumului expres Cluj – Dej – Bistrița. Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Marius Minzat, a semnat sambata, 12 februarie,…

- Președintele Kazahstanului, Kassym-Zhomart Tokayev, a spus ca a dat armatei ordin sa traga fara avertisment in manifestanți. Autoritațile nu vor negocia cu protestatarii. Operațiunea antiterorista din țara continua, a anunțat președintele. Potrivit acestuia, 20 de mii de „bandiți” au atacat Alma-Ata.…

- Lucrarile de modernizare la drumul județean care trece prin localitatea Palatca din județul Cluj au fost oprite la sfarșitul anului trecut și au ramas in starea in care se vede in imagine. In urma unei solicitari pe acest subiect, Consiliul Județean Cluj a detaliat situația „Contractul de lucrari de…