Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop chinezesc 2021. Care sunt zodiile care fac bani in anul bivolului de metal. Cine sunt nativii cei mai norocoși ai anului 2021, cine va avea noroc in dragoste și care sunt semnele zodiacale care vor intampina dificultați. Horoscop chinezesc 2021. Care sunt zodiile care vor face bani Cal Pentru…

- Mii de locuitori ai capitalei chineze Beijing s-au asezat la coada, luni, pe un frig patrunzator, pentru a fi vaccinati impotriva COVID-19 inainte de Noul An chinezesc. Autoritatile doresc sa evite cu orice pret un nou val de epidemie, informeaza AFP.

- Mii de locuitori ai capitalei chineze Beijing s-au asezat la coada luni, pe un frig patrunzator, pentru a fi vaccinati impotriva COVID-19 inainte de Noul An chinezesc. Autoritatile au dorit sa evite cu orice pret un nou val de epidemie, informeaza AFP. Numai la Beijing peste 73.000 de persoane au primit…

- 2021 va fi un an bun din punct de vedere financiar, cel putin asa afirma astrologii din Taiwan. Conform zodiacului chinezesc, pe 3 februarie incepe anul bivolului alb de metal, animal care aduce castiguri financiare, dar, neaparat, muncite. La templele din Taiwan au inceput deja ritualurile pentru noul…

- Anul Nou este una dintre cele mai așteptate și celebrate sarbatori de la noi. Cu toții așteptam tradițiile asociate evenimentului, dar și petrecerea de Revelion alaturi de cei dragi. Descopera care sunt cele mai frumoase obiceiuri romanești de Anul Nou, dar și ce superstiții de Revelion respecta majoritatea…

- In fiecare an, elevii si profesorii Colegiului National Pedagogic "Constantin Bratescu" au pastrat traditia de a dona alimente, obiecte de igiena personala si haine celor care au intr adevar nevoie sa simta ca vine Craciunul.Si anul acesta, in ciuda contextului pandemic, lectia despre empatie si solidaritate…

- China are in plan sa vaccineze anti-Covid 50 de milioane de persoane din grupe prioritare pana la inceperea sezonului calatoriilor prilejuite de Noul An chinezesc, transmite Reuters, citand cotidianul South China Morning Post.

- China planuieste sa vaccineze anti-COVID-19 50 milioane de persoane din grupe prioritare inainte de startul sezonului calatoriilor prilejuite de Noul An chinezesc, transmite vineri Reuters, citand publicatia South China Morning Post. Beijingul are in plan sa distribuie 100 milioane de doze de vaccinuri…