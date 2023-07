A început GHEPARZII Summer Camp 2023 Luna iulie aduce GHEPARZII Summer Camp al anului 2023! Sala de sport din Livezeni va gazdui, in perioada 10-16 iulie, o saptamana plina de progres, de munca, de calitate și de amintiri de neuitat. Baschet de cel mai inalt nivel! O sarbatoare! Marcel Țenter, fondatorul proiectului GHEPARZII, este unul dintre cei mai de succes antrenori de baschet romani, cariera construita peste una la fel de... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

