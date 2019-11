Scriitorul Mircea Dinescu, presedinte de onoare al Targului Gaudeamus, considera ca exista o intoarcere a oamenilor spre carte, iar emotia unui autor de a sta in mijlocul atator persoane care citesc e un fapt nemaipomenit.



"M-am lasat luat de val. Am acceptat aceasta titulatura. Nu stiu cat e de importanta, dar emotia de a sta in mijlocul atator oameni care citesc... si asta e un fapt nemaipomenit. Dupa '90, lumea nu mai venea la teatru. Erau teatrele goale. Se uitau la CPUN unde vorbeam eu foarte des. Si lumea parasise putin putin si librariile. Inainte de '89, stiti bine,…