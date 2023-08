Stiri pe aceeasi tema

- Liga Studenților de la Facultatea de Electronica, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale (LSFETc), cu sprijinul Universitații Politehnica Timișoara și a companiilor partenere, anunța organizarea celei de-a opta ediții a Electronics Summer University (ESU). Evenimentul, care a debutat pe 21 august…

- Ma numesc Gabriel Oltu Gheorghe și am absolvit Liceul „George Bacovia” in anul 1978. Am urmat Facultatea de Electronica și Telecomunicații din cadrul Institutului Politehnic București pe care am terminat-o in 1984 și de peste 30 de ani sunt in conducerea unei societați comerciale de profil electrotehnic…

- O poveste frumoasa se scrie zilele acestea la Chiojdu. Protagoniștii sunt studenți la Arhitectura care participa, timp de șapte zile, respectiv de pe 31 iulie pana pe 5 august, la Casa cu Blazoane, la o „Școala de vara”. Studenți și profesori ai Universitații de Arhitectura și Urbanism „Ion Mincu” participa…

- La data de 17.07.2023, ora 13.55, la sediul Poliției Orașului Odobești s-a prezentat o tanara, in varsta de 17 ani, care a sesizat faptul ca in data de 14.07.2023 a fost lovita și amenințata de catre tatal ei, in timp ce se afla in curtea casei. In urma primelor verificari efectuate, a fost emis Ordin…

- TABARA DE VARA „I Like IT”… Un lot de 25 de elevi pasionati de tehnologia informatiei (IT), din clasele IX-XI, din cadrul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” Barlad, a participat timp de doua saptamani la cursurile Școlii de Vara „I Like IT”. Tabara de vara a fost organizata de Facultatea de Electronica,…

- Medicul neurolog profesor Constantin Balaceanu-Stolnici, membru de onoare al Academiei Romane, s-a nascut la 6 iulie 1923, la Bucuresti, conform site-ului www.aosr.ro. A absolvit Facultatea de Medicina din Bucuresti, in 1947. In 1968, a obtinut titlul de doctor in stiinte medicale, potrivit volumului…

- 300 de sindicaliști buzoieni participa marți, 30 mai, la mitingul și marșul de protest organizat in București. Aceștia se deplaseaza in Capitala pentru a se alatura altor protestatari la acțiunile organizate de federațiile sindicale, anunța Sindicatul Invațamantului Preuniversitar „Prof. Ion Neacșu”…