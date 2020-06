A început dezinsecția terestră Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu, aflat in subordinea Consiliului Județean Ilfov, a inceput, pe 9 iunie, acțiunea de combatere a țanțarilor. Dezinsecția are loc seara, dupa ora 21.00, cu insecticidul Cymina Plus, in doza de 50 ml/ha. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 501 Produsul este toxic pentru pești, organisme acvatice și pentru albine. Apicultorii sunt anunțați din timp, ca sa ia masurile de protecție necesare. Fiecare mașina care face dezinsecție este dotata cu GPS și poate fi urmarita in timp real pe o harta interactiva. Acțiunile de dezinsecție… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

Sursa articol: jurnaluldeilfov.ro

