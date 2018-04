Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile la cel de-al patrulea imobil office din totalul de sase pe care le va include proiectul mixt Openville Timisoaras stau sa inceapa. Cu o inaltime de 155 de metri si 27 de etaje, United Business Center 0 (UBC 0) va fi cea mai inalta cladire de birouri din Romania.

- Gilda Lazar, directorul de comunicare al companiei JTI, a povestit despre bulevardul dat de la o primarie la alta, ca singura soluție pentru asfaltarea unor gropi. Este vorba despre bulevardul Dimitrie Pompeiu din Pipera, dat cu imprumut de Primaria Capitalei Primariei Sectorului 2. Alte imbunatațiri…

- Companiile au inchiriat in primul trimestru aproape 70.000 de metri patrati de spatii de birouri in Bucuresti, o treime din cerere venind din partea firmelor care anterior au avut sediul in vile, cladiri vechi si de mici dimensiuni sau alte spatii decat cladiri moderne, arata un studiu realizat…

- In Gara de Nord din București, evident cea mai mare din Romania, trenul investițiilor nu a mai oprit de mult. Cladirea prin care trec aproximativ 20.000 de calatori in fiecare zi este un adevarat pericol: crapaturi in pereți, infiltrații de apa, pericol de incendiu. Niciuna din aceste probleme nu le…

- Printre destinațiile care vor fi inaugurate in toamna acestui an este Manufaktura, un spațiu ce are la baza un concept multifuncțional, o combinație intre coffee shop, bistro si restaurant. Manufaktura va ocupa o suprafața de aproximativ 210 mp din parterul cladirii de birouri United Business…

- Subsidiara locala a a grupului Flex (Flextronics) din Singapore, care produce componente pentru echipamente de comunicatii, IT si medicale, a semnat un parteneriat cu grupul Iulius pentru inchirierea a 1.200 de metri patrati in cladirea de birouri United Business Center 1 (UBC 1) din ansamblul multifunctional…