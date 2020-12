Astazi a inceput campania de vaccinare la Sibiu. Au fost vaccinate 135 de cadre medicale din mai multe secții ale Spitalului Județean Sibiu, dar și in alte unitați sanitare alocate centrului de vaccinare. ”Azi, 31 decembrie 2020, in cadrul centrului de vaccinare de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu a inceput campania de vaccinare anti-COVID-19. In prima zi a campaniei de vaccinare au fost vaccinate un total de 135 persoane”, a transmis, joi, spitalul Judetean Sibiu. Cadrele medicale ale SCJU Sibiu vaccinate astazi provin din mai multe sectii implicate in tratarea pacientilor diagnosticati…