- Ministerul Sanatatii din Siria a declarat luni ca a inceput sa administreze vaccinuri anti-COVID-19 lucratorilor din sistemul medical aflati in prima linie in lupta impotriva noului coronavirus, informeaza Reuters. „Pentru a doua zi consecutiv sunt administrate vaccinuri anti-COVID-19 lucratorilor medicali…

- Membrii guvernului australian au fost printre primele persoane care au primit o doza de vaccin impotriva COVID-19 duminica, cand a inceput campania de vaccinare in Australia, relateaza France Presse. Prim-ministrul Scott Morrison a fost vaccinat cu o doza de Pfizer/BioNTech intr-un centru…

- Miscarea talibana si-a anuntat sprijinul fata de o campania de vaccinare in Afganistan impotriva COVID-19 pentru care au fost promise 112 milioane de dolari prin programul COVAX al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), transmite miercuri Reuters. Campania de imunizare va trebui sa se deruleze…

- Un sfert din totalul angajatilor din Romania sunt eligibili pentru etapa a doua a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19. Administratia centrala, invatamantul si industria alimentara au cea mai mare pondere ca numar de angajati dintre domeniile „cheie”, potrivit Mediafax.

- Campania de vaccinare la noi in județ, impotriva COVID 19, a inceput in ultima zi a lunii decembrie. In prima etapa se incadreaza și angajații Ambulanței. O treime dintre cei ce lucreaza la SAJ BN au avut deja COVID. CAȚI vor sa se vaccineze: Pandemia de coronavirus a ajuns in luna martie și in județul…

- Mii de locuitori ai capitalei chineze Beijing s-au asezat la coada, luni, pe un frig patrunzator, pentru a fi vaccinati impotriva COVID-19 inainte de Noul An chinezesc. Autoritatile doresc sa evite cu orice pret un nou val de epidemie, informeaza AFP.

- Campania de vaccinare a debutat duminica, 27 decembrie, la Cluj. Aproape 100 de cadre medicale de la Spitalul Clinic de Boli Infectioase ar urma sa fie imunizate in urmatoarele zile, din primul lot de 375 de doze anti-Covid-19 sosit Cluj.

- Medicii si asistentele au facut o simulare a evenimentului de maine, astfel incat, la momentul inceperii campaniei, fiecare sa știe exact ce are de facut. Trei zile va dura prima campanie de vaccinare in Constanta. Duminica dimineata vor ajunge dozele, apoi, incepand cu ora 10:00, 60 de cadrele medicale…