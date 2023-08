Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4.000 de spectatori au vizionat in premiera nationala, in fata ecranului din campingul de la Sfantu Gheorghe, filmul "Kidnapped", in regia lui Marco Belloccio, care a deschis a 20-a editie a Festivalului International de Film Independent Anonimul, programat in perioada 14-20 august.Pelicula…

- Festivalul Internațional de Film Independent ANONIMUL va fi deschis anul acesta de cel mai nou film al caștigatorului primului trofeu al sau. In 2004, la prima ediție, filmul caștigator al competiției de lungmetraj era „Buongiorno, note” in regia lui Marco Bellocchio care revine pe marele ecran de la…

- Naomi Kawase, una din cele mai importante voci ale cinemaului mondial din ultimii 20 de ani, va ajunge pentru prima data in Romania la Festivalul Internațional de Film Independent ANONIMUL, care se va desfașura intre 14 și 20 august la Sfantu Gheorghe, in Delta Dunarii. Regizoarea de origine japoneza…

- Cea de-a 20-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL va avea loc in perioada 14-20 august 2023, la Sfantu Gheorghe (Delta Dunarii). Și anul acesta programul festivalului cuprinde doua competiții de scurtmetraje, romanești și internaționale, și proiecții de film de lungmetraj…

- „Visul” - cel mai nou lungmetraj regizat de Catalin Saizescu („Scurtcircuit”, „Milionari de weekend”) - va fi prezentat in premiera mondiala in cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania, ediția 22, secțiunea Zilele Filmului Romanesc.