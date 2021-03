„A ieșit din spital pe semnătură”. Mărturisirile apropiaților despre Nelu Ploieșteanu Artistul Nelu Ploieștenu a refuzat inițial internarea in spital, medicii au vrut sa il trimita și la un computer tomograf, insa el a refuzat și a ieșit din spital pe semnatura. Ajuns acasa, seara, starea lui de sanatate s-a agravat, nu mai putea sa respire, se sufoca, ajungand din nou la spital, otrivit Antena 3. “Nea Nelu s-a imbolnavit la inceputul saptamanii, a fost internat 48 de ore si cred, personal, ca facea parte din categoria bolnavilor “Toma necredinciosul”, care neaga acest virus. Si mie imi spunea ca nu exista, este o raceala asa. Motiv pentru care a plecat pe propria semnatura din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

