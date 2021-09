Stiri pe aceeasi tema

- O femeie dintr-un oraș austriac a gasit in timp ce a mers sa se roage la biserica un plic in care se aflau 10.000 de euro. Aceasta nu a ezitat și a mers cu banii la politia locala urmand ca oamenii legii sa gaseasca posesorul acestora. Totul a avurt loc in urma cu un an. Surpriza, insa! In urma cu cateva…

- O femeie din orașul austriac Klagenfurt a gasit intr-o biserica un plic cu 10.000 de euro, in urma cu aproximativ un an. Plicul era in interiorul unei broșuri aflate intr-un teanc de carți. Acum, femeia a primit o veste cu totul neașteptata.

- Pandemia a fost aproape de a anunla organizarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo si in acest an. Pana la urma, competitia se tine, dar masurile anti-pandemie sunt foarte dure. De aceea, responsabilii de la Tokyo au cautat o solutie prin care sa-i motiveze si mai mult pe sportivi. Si se pare ca au gasit-o:…

- Un barbat a fost gasit decedat in apa lacului Techirghiol, pe o plaja din Eforie Nord, judetul Constanta. Astazi, in jurul orei 8.30, politisti din cadrul Politiei statiunii Eforie au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca, in apa lacului Techirghiol, pe o plaja din Eforie Nord se afla…

- Din cauza ploilor abundente, pomicultura a avut de suferit anul acesta. Deoarece a plouat in ultimele saptamani aproape in fiecare zi, agricultorii nu reușesc sa-și stropeasca plantațiile impotriva daunatorilor. Toate substanțele sunt inutile daca sunt spalate de ploi. Veste rea pentru pomicultori Tot…

- Vica Blochina a facut declarații neașteptate la adresa Oanei Roman. S-a intamplat in direct, la un cunoscut post de televiziune. Cele doua au fost ani de zile foarte bune prietene, se vedeau saptamanal, dar colaborau și pe plan profesional. La Kanal D, Vica Blochina a fost provocata ori sa raspunda…

- Patronul FCSB este pus pe fapte mari. Dupa ce și-a numit un nou antrenor, Gigi Becali a decis și intarirea lotului. A facut un prim transfer, in persoana lui Alexandru Crețu. Dar, așa cum declara recent, a mai pus ochii și pe alți jucatori din Liga 1, și nu numai. Gigi Becali baga bani in […] The post…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, marti seara, ca a primit foarte multe portofele de la prieteni, dupa momentul in care i-au iesit banii din sacou intr-o conferinta de presa. Ciolacu afirma ca nu are niciodata mai mult de 200 – 300 de lei cash la el, iar in rest achita cu cardul. Marcel…