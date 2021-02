A fost stabilit recordul lunii ianuarie. Ce concentratie de alcool avea un sofer in momentul in care a fost oprit de politisti pe o strada din Lugoj

Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din județul Timiș este dat in urmarire. Acesta nu a oprit la un filtru al politiei. Oamenii legii au folosit cainii de urma. Barbatul a ignorat semnalele agenților și a trecut in viteza pe langa aceștia. Polițiștii l-au urmarit și au tras un foc de avertizare. Barbatul și-a abandonat mașina…

- Ironia sorții. Dupa ce au amendat romanii care au ieșit in strada sa protesteze impotriva masurilor impuse in pandemie, polițiștii au ajuns sa iasa in strada și sa protesteze și ei. Oamenii legii spun ca salariile lor trebuie sa fie recalculate pentru eliminarea diferențelor de salarizare. Acțiunile…

- Polițiștii doljeni au dispus, luni, reținerea unui barbat de 30 de ani, din Lipovu, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de lovire și lipsire de libertate. Barbatul este acuzat ca și-a batut concubina, dupa care a urcat-o cu forța intr-un autoturism. Incidentul a avut loc luni, pe strada Madona…

- Incident grav in Alexandria. Oamenii din apropierea unui poligon s-au trezit cu gloanțe in pereți sau in geamurile de la casa, scrie realitatea.net Poligonul din care s-au tras era folosit de politistii din oraș. Poligonul este omologat de Federația Romana de Tir și se afla intr-un cartier select. …

- Joi, 10 decembrie, ora 10.30, politistii Serviciului Rutier Maramures, au oprit pentru control un autoturism condus pe raza localitatii Viseu de Sus. La volanul autoturismului politistii au identificat un barbat de 39 ani din oras. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,25…

- La data de 27 noiembrie, in urma unui apel 112, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Beclean au depistat și oprit in trafic, pe drumul național 17, un autoturism inmatriculat in județul Cluj care se deplasa haotic. La volan a fost identificat un barbat de 36 de ani, din Dej. Acesta a fost testat cu aparatul…

- Un barbat de 70 de ani a fost ranit in urma unui accident produs in acesta dimineața, la intersectia strazilor Fratii Golesti si Vasile Alecsandri din Craiova. Polițiștii doljeni spun ca barbatul a fost lovit de un autoturism in timp ce traversa strada in apropierea unei treceri de pietoni. Potrivit…

- O romanca de 25 de ani a fost luata ostatica, apoi injunghiata mortal de iubitul ei italian, intr-un apartamant din Tegernsee, un oraș din districtul Miesbach, Germania. Copilul lor de nici 2 ani se afla in casa, in momentul tragediei. Marți seara, puțin dupa ora 17.00, centrul de operațiuni al poliției…