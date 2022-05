A fost semnat contractul pentru noul teren de sport de la Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”!

Stiri pe aceeasi tema

- ”Avem marea satisfacție de a reuși ca, dupa nenumarate demersuri oficiale la Guvern, din toamna lui 2020 pana acum, terenul din jurul stadionului „Nicolae Dobrin” sa fie trecut in administrarea municipiului! In Monitorul Oficial numarul 424/02.05.2022, a fost publicata Hotararea de Guvern 575/28.04.2022,…

- Aeroportul Internațional „Maramureș” a depus, la inceputul acestei luni, o cerere de finanțare (prin POIM) pentru construcția unui nou terminal de pasageri. Anunțul a fost facut chiar la finele saptamanii trecute, cand in Maramureș s-a aflat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, care a mai dat…

- ”Impreuna, pentru viitorul fotbalului argeșean! Am vazut astazi bucurie pe chipurile juniorilor de la FC Argeș. Grupele din cadrul Centrului de Copii și Juniori au primit echipamente noi, lucru ce a fost posibil și prin implicarea Consiliului Județean Argeș. Este important ca atat Primaria Municipiului…

- Activitatea de control desfasurata de ITM Arges in luna februarie: 347 de controale efectuate, 151 de sancțiuni și amenzi in valoare de 437.700 lei. In domeniul relațiilor de munca s-au efectuat un numar de 185 de controale, s-au aplicat 47 de sanctiuni, din care amenzi in valoare totala de 314.200…

- Primaria Municipiului Deva a predat astazi constructorului amplasamentul pentru inceperea lucrarilor de anvelopare a Blocului D de pe Bulevardul Iuliu Maniu din municipiul Deva. Lucrarile sunt executate de Asocierea S.C. Semal Contrust S.R.L, S.C. Optim Sig Instal S.R.L și Paso Doble SRL, iar serviciile…

- Baschetbaliștii de la FC Argeș au bifat a 8-a victorie consecutiva in Liga Naționala și raman pe poziția a 2-a in clasament. ”Aseara, baieții noștri au invins, in deplasare, o contracandidata la pozițiile superioare ale competiției. Vulturii au trecut de SCM U Craiova cu scorul de 90-74, aratand multa…

- Priamarul Piteștiului, Cristian Gentea a semnat vineri, 25 februarie contractul de execuție lucrari pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE ȘI EFICIENTIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL PITEȘTI”. Valoarea contractului este de 4.260.524,96 lei fara TVA și are o perioada de execuție de…

