- CNAIR a semnat astazi, 29.01.2021, contractul "Proiectare si Executie - Drum de legatura Autostrada A1 Arad -Timisoara - DN 69", cu ofertantul declarat castigator, TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. ...

- CNAIR a semnat astazi contractul de proiectare și execuție pentru drumul de legatura intre autostrada A1 Arad -Timișoara și DN 69,, cu ofertantul declarat caștigator, TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. Valoarea contractului este de 189.571.920,62 lei fara TVA. Investiția va fi asigurata din fonduri…

